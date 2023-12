Un uomo, un anziano di 68 anni, è morto dopo essere precipitato dal tetto della sua abitazione, in viale Repubblica, a Palma di Montechiaro (Agrigento), dove stava pulendo la grondaia. L’uomo è scivolato ed è caduto nel vuoto. Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sono intervenuti i poliziotti del commissariato cittadino che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

