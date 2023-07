Bimbo di 2 anni morto annegato in una vasca all’aperto nel giardino di casa

Dramma in Salento, dove un bimbo di 2 anni e mezzo è morto annegato in una vasca in muratura all’aperto, nel giardino di una villetta di Contrada Ucceri, a Taurisano. Sul posto la polizia e i sanitari del 118, che, nonostante tutti i loro sforzi, non sono riusciti a rianimare il piccolo. Ancora da ricostruire la dinamica dell’accaduto, ma sembrerebbe che il bimbo, dopo cena, sia sfuggito al controllo degli adulti finendo nella piscina collocata nel giardino della casa. Il corpicino privo di vita è stato trovato dalla nonna.

Bimbo di 2 anni morto annegato in una vasca in giardino

Il bimbo è annegato in una vasca colma di acqua, di circa 3 metri per 2, per 1 metro di profondità. Una costruzione in muratura nel mezzo del giardino di una villetta, nelle campagne di Taurisano. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, 17 luglio. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti del commissariato locale – sul posto sono intervenute le volanti – in quel momento, nell’abitazione di proprietà dei nonni paterni, c’erano la madre del bimbo e la nonna. All’improvviso, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo delle due donne, andando verso la vasca e finendovi dentro.

Inutili i tentavi di soccorso

Quando si è scoperto che il piccolo era finito in quella vasca del giardino e che non respirava più, sono subito stati chiamati i soccorsi. Gli operatori del 118 arrivati hanno tentato il tutto per tutto, con manovre di rianimazione che sono andate avanti per un’ora. Ma non c’è stato davvero nulla da fare.

