Incidente Binetto, auto finisce fuori strada: morto 17enne. Il sindaco: “Dolore inimmaginabile”

Un 17enne è morto e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla provinciale 1, a Binetto, in provincia di Bari. Erano tutti a bordo della stessa auto che sarebbe finita fuori strada. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente. La vittima, che era di Bitetto, è morta sul colpo. I feriti, soccorsi dal personale del 118, sono stati accompagnati in ospedale.

Il sindaco di Binetto: “Dolore inimmaginabile”

“Davvero si tratta di una tragedia dal dolore inimmaginabile”, dichiara all’ANSA Fiorenza Pascazio, sindaco di Bitetto, esprimendo “vicinanza alle famiglie delle persone coinvolte e soprattutto a quella della giovane vittima”. Sull’episodio indagano i carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Modugno.

