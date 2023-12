Cade da 10 metri in porto, operaio finisce in terapia intensiva. L’uomo è stato soccorso dal personale medico infermieristico per le gravi ferite che ha riportato a seguito di un incidente sul lavoro che si è verificato negli spazi di un’attività produttiva di Porto Nogaro, nel territorio comunale di San Giorgio di Nogaro (Udine).

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine e degli ispettori dell’Azienda sanitaria, è caduto da un’altezza di circa 10 metri. L’urto sarebbe stato attutito dalla presenza di un manufatto. La centrale operativa della Sores Fvg ha inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da San Giorgio di Nogaro e l’elisoccorso. L’uomo è stato stabilizzato sul posto e trasportato, in volo, in condizioni serie, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dov’è stato accolto in prognosi riservata.

