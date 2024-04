Cerca di dare fuoco alla compagna cospargendola di benzina, lei si salva urlando “sono incinta”

Un 54enne di origine marocchina ha cercato di cospargere di benzina la fidanzata per poi darle fuoco. L’uomo, che vive a Sarzana in provincia di La Spezia, da tempo maltrattava e umiliava la compagna. Ora è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio. L’uomo aveva iniziato una relazione con una quarantenne di La Spezia. Da marzo aveva iniziato a perseguitarla arrivando a minacciarla e aggredirla fisicamente. Aggressioni culminate nel tentativo di darle fuoco. La donna ha reagito prontamente dicendogli di essere incinta. La donna ha subito dopo chiesto aiuto e i Carabinieri che hanno arrestato l’uomo che si trova ora rinchiuso nel carcere di La Spezia. Alla quarantenne, i vari episodi ricostruiti insieme ai militari hanno procurato lesioni guaribili in oltre 20 giorni.