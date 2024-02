Che tempo farà nei prossimi giorni? Pioggia e temporali almeno fino a lunedì

Che tempo farà nei prossimi giorni? E’ arrivato il vortice ciclonico che influenzerà fortemente il tempo su tutta l’Italia durante questa settimana. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it fino al primo weekend di marzo pioverà a più riprese per la presenza di un ciclone che dal Mar Ligure si porterà verso la Sardegna, il Mar Tirreno e quindi raggiungerà la Sicilia, per poi abbandonare l’Italia. Nel suo tragitto il vortice colpirà con le precipitazioni più o meno tutte le regioni, attiverà intensi venti dai quadranti meridionali (lo Scirocco), provocherà mareggiate con onde alte fino a 3-4 metri sulle coste esposte e causerà ancora intense nevicate sulle Alpi.

Fino a mercoledì mattina sarà soprattutto il Centro-Nord a essere interessato maggiormente da piogge e temporali. La neve scenderà copiosa sulle Alpi mediamente sopra i 1200-1300 metri, a quote più basse invece a ridosso dei confini. Da Giovedì 29 febbraio pioggia sulle due Isole Maggiori, sulla Calabria, su tutto il versante adriatico centro-meridionale e sull’Emilia Romagna. Da Venerdì e nel weekend, mentre al Sud inizierà ad aumentare la pressione col ritorno di un tempo più stabile e soleggiato, al Nord e su parte del Centro sono previste altre due perturbazioni.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Mercoledì 28. Al nord: piogge più diffuse al mattino. Al centro: peggiora via via fortemente su Adriatiche e Sardegna orientale. Al sud: peggiora su Sicilia e Calabria con temporali. Giovedì 29. Al nord: piogge in Emilia Romagna, ma entro sera ancora su tutte le regioni. Al centro: maltempo su Adriatiche e Sardegna orientale, piovaschi e schiarite altrove. Al sud: maltempo in Sicilia e Puglia. Tendenza: nuovo peggioramento venerdì e nel weekend.