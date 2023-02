Mangia un cibo al quale era allergico e poco dopo muore di choc anafilattico

Ha mangiato un alimento al quale era allergico ed è morto di choc anafilattico: si tratta di un uomo, 34 anni, di Udine. L’uomo è deceduto nella tarda serata di ieri all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Stava partecipando ai festeggiamenti del Carnevale nella Borgata di Cima Sappada, quando nel primo pomeriggio, ha avvertito un malore. Lanciato l’allarme con una chiamata al numero unico di emergenza 112, la telefonata è stata trasferita alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria i cui infermieri hanno inviato un’ambulanza e l’elicottero di soccorso. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza in servizio volontario proprio la festa del carnevale. Gli operatori sanitari hanno rianimato l’uomo, che era in arresto cardiocircolatorio, poi trasportato in elicottero in ospedale. E’ morto alcune ore dopo il ricovero.

