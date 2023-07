Detenuto lega lenzuolo alla finestra del bagno e si toglie la vita. Ancora un suicidio nel carcere di Cagliari-Uta. “Un detenuto appartenente al circuito media sicurezza, che pare non avesse nessuna patologia psichiatrica e, dalle prime indiscrezioni, non aveva mai assunto dei comportamenti che facevano sospettare potesse mettere in atto gesti auto-soppressivi, si è suicidato stanotte nel bagno della propria camera, che condivideva con altri compagni di detenzione”, rende noto il segretario generale della Uil Pa Polizia Penitenziaria Michele Cireddu. “

Detenuto lega lenzuolo alla finestra del bagno e si toglie la vita. Le prime notizie

Il detenuto si è tolto la vita utilizzando un lenzuolo abilmente intrecciato che ha legato alla finestra del bagno – spiega il sindacalista -. Il personale ha immediatamente dato l’allarme agevolando gli interventi dei sanitari ma a nulla sono valsi i soccorsi seppur tempestivi”. Cireddu precisa: “Si tratta dell’ennesimo evento critico nell’Istituto di Uta, dove ci sono circa 600 detenuti e dove si registra una carenza organica di agenti di circa 140 unità”. Secondo il sindacalista “servono urgenti integrazioni di poliziotti che possano gestire i continui eventi critici che si verificano in istituto, ma servono anche interventi urgentissimi per correggere le deficienze organizzative, per fornire strumentazioni e tecnologie adeguate, servono insomma urgenti misure emergenziali e strutturali”.

