Donna di 99 anni muore dopo caduta accidentale in una casa di riposo

Una donna di 99 anni è deceduta in una casa di riposo di Latina dopo una caduta accidentale. Per questo ora tre operatori della struttura sono stati denunciati dai carabinieri. Si tratta di due donne di 21 e 74 anni e un uomo di 48 anni. Secondo quanto riportato dalle agenzie, i tre sono stati accusati di omissione di soccorso e responsabilità colposa per lesioni personali nell’ambito sanitario. L’accusa sostiene che, in qualità di operatori e responsabili di una comunità alloggio per anziani a Latina, non avendo seguito linee guida o protocolli, non abbiano contattato immediatamente i soccorsi dopo la caduta accidentale dell’anziana.