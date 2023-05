Effetto del caro bollette? Aumentano anche le truffe, 4 milioni di italiani raggirati

Il caro bollette di luce e gas ha spinto molti consumatori a cercare di risparmiare cadendo però, spesso, in truffe. Come denunciato da Facile.it e Consumerismo no profit nella loro indagine annuale presentata a Roma, le vittime di truffa rispetto al maggio 2022 sono salite del 28% a 4 milioni con un danno economico stimato in 1,2 miliardi di euro (+152%).

Truffe aumentate col caro bollette

Il canale principale è il finto call center e la falsa mail oltre al truffatore che bussa alla porta di casa ma è in crescita il finto sito web. Paradossalmente i più colpiti sono i cittadini fra i 35 e i 44 anni con titolo universitario che più si sentono sicuri.

Come ha spiegato il presidente di Consumerismo no profit Lui Gabriele “il fenomeno è esploso negli ultimi mesi a causa del energia in un settore dove esistono 800 operatori a fronte del comparto delle tlc, dove gli operatori sono 4” esprimendo inoltre preoccupazione per la fine del mercato tutelato.

Poche denunce (per vergogna)

C’è poi un tema di mancate denunce. Secondo l’indagine 6 su 10 hanno dichiarato di non aver denunciato per vergogna o timore di essere considerato un ingenuo oppure perché hanno giudicato il danno economico basso e non meritevoli di procedimenti legali, magari costosi. Anche per questo Facile.it e Consumerismo hanno lanciato il progetto ‘Stopalletruffe.it‘, un sito dove trovare strumenti per riconoscere i rischi ed evitare di cadere in trappola.

