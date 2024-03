Entra in casa di un estraneo, si siede sul divano e si accende una sigaretta: arrestato 29enne nigeriano

In casa non c’è nessuno, quindi entra e poi, con calma, si prende alcuni abiti firmati, qualche soldo, 200 euro, e se ne va. Protagonista della vicenda è un 29enne nigeriano. Il suo piano è stato però alla fine sventato da alcuni vicini che lo hanno notato e hanno chiamato la polizia. A raccontare la storia è La Nazione. Tutto è avvenuto a Firenze, in zona Porta al Prato.

Il 29enne, raccontano le cronache, è anche recidivo. Sembra infatti che l’uomo abbia già più volte tentato l’intrusione in varie abitazioni. I poliziotti lo definiscono come una sorta di “violatore di domicili seriale”. Ma non è finita qui. Fermato dagli agenti, l’uomo è tornato poi sul luogo del furto. Questa volta, dopo essere di nuovo entrato nell’appartamento, si è seduto sul divano e si è accesa una sigaretta. Richiamati sul posto di nuovo, questa volta i poliziotti lo hanno arrestato.