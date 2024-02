Ex carabiniere armato in casa e con la moglie in ostaggio si consegna ai colleghi: il precedente nel 2022

I colleghi dell’Arma e la polizia nei pressi del luogo in cui un carabiniere in pensione si è barricato in casa con la moglie a Pavullo (Ansa)

Dopo alcune ore e una lunga trattativa il carabiniere in pensione che da questa mattina era barricato in casa a Pavullo (Modena) insieme alla moglie è uscito dall’abitazione si è consegnato spontaneamente ai suoi colleghi. E’ stato convinto dal lavoro dei mediatori dell’Arma e della Polizia, anche grazie alla collaborazione dell’avvocato Cosimo Zaccaria. L’uomo, sui 70 anni, aveva fatto un gesto simile il 26 dicembre 2022: anche in quel caso si era arreso dopo una lunga trattativa e grazie all’intervento del suo avvocato. La posizione dell’uomo a questo punto sarà valutata dagli inquirenti. L’ex carabiniere ha avuto negli ultimi tempi problemi di depressione per cui era stato seguito.