Il “genio del giorno”: lo stalker che perseguita la sua ex anche al funerale del padre

Una persecuzione durata oltre due anni con un uomo che non si è fermato nemmeno di fronte alla morte del padre della vittima. Uno stalker che ha preso di mira la sua ex, perseguitandola con fiori e attese anche al cimitero. Una storia di cronaca riportata oggi dal Corriere della Sera nell’edizione di Bergamo. Quello che ironicamente definiamo il “genio del giorno”, questa volta ha superato sé stesso. La povera vittima è una 23enne che ha lasciato il fidanzato a febbraio del 2021 e a luglio 2023 ha presentato querela. Il papà era morto da poco, in giugno, e anche in quella circostanza prima le aveva inviato cesti di fiori, poi ha atteso al funerale l’arrivo delle ceneri. Secondo la madre di lei ha aspettato la figlia davanti a casa “almeno 100 volte”. Ora il giovane è imputato a processo e nei suoi confronti è stato emesso un divieto di avvicinamento.