Il genio del giorno: l’uomo che guida con la patente falsa e con un braccio ingessato

Un uomo alla guida con una patente falsa, niente di che come notizia, chissà quante volte sarà capitato. Però se guidi con una patente falsa, che arriva dal Venezuela, e in più lo fai con un braccio ingessato allora meriti di finire etichettato come “genio del giorno”. Siamo a Pineto, in provincia di Teramo. E’ qui che l’uomo, un 34enne già noto alla forze dell’ordine, è stato fermato a bordo di un’auto, ovviamente di grossa cilindrata. Quando i carabinieri gli hanno chiesto di mostrare la patente lui ha tirato fuori un documento falso. La cosa divertente? Pare che l’uomo sia stato fermato proprio quando i carabinieri hanno visto quel braccio ingessato. Altrimenti chissà, magari il 34enne l’avrebbe fatta franca.