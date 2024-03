Il genio del giorno: l’uomo che guida un’auto rubata, ubriaco e con la patente scaduta

Ubriaco al volante di un’auto rubata e con la patente scaduta. E’ quanto scoperto durante un controllo di routine in provincia di Rimini dove un cinquantenne originario di Bari è finito in questura per ulteriori accertamenti. L’uomo è stato fermato lungo la statale 16, nei pressi di Riccione, mentre guidava una Mercedes Benz rubata, con la patente scaduta e in stato di ebbrezza. La Polizia Stradale ha scoperto che il veicolo di lusso era stato segnalato come rubato lo scorso febbraio presso i carabinieri di Cesenatico. Il 50enne ha cercato di giustificare la sua presenza al volante spiegando di aver preso in prestito l’auto da un conoscente di cui conosceva solamente il nome.

Tuttavia, durante la conversazione con gli agenti, è emerso il suo alito vinoso e i suoi movimenti scoordinati, che hanno indotto la polizia a sottoporlo al test dell’etilometro. Il risultato ha rivelato un tasso di alcol nel sangue di 1,15 grammi per litro, ben oltre il limite consentito. Ulteriori controlli hanno rivelato che la patente di guida dell’uomo era scaduta nel settembre del 2022 e non era stata rinnovata. La situazione è rapidamente peggiorata per l’uomo, con le accuse di ricettazione, guida in stato di ebbrezza e circolazione con patente scaduta. La Polizia Stradale ha richiesto l’intervento dei carabinieri, che lo hanno accompagnato in questura per ulteriori accertamenti. Nel frattempo, la Mercedes è stata sequestrata e restituita al legittimo proprietario.