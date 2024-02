Il paese dove nelle ultime settimane sono spariti oltre 20 gatti, qualcuno ha messo delle trappole?

A Riola Sardo in provincia di Oristano, negli ultimi tempi sono spariti più di venti gatti. L’ultimo episodio riguarda una gattina bianca di 9 mesi scomparsa da quattro mesi. I proprietari non si sono persi d’animo e sperano ancora di riuscire a ritrovare la loro bestiola. La gatta è scomparsa nella zona della scuola elementare e potrebbe essere stata rubata o, ipotesi peggiore, avvelenata.

I padroni della gattina spiegano che “le sparizioni stanno diventando numericamente importanti. Un nostro vicino ha quantificato in 26 i gatti spariti. Lui ha anche presentato denuncia ai Carabinieri. Tra i tanti uno è tornato con il collo lacerato, questo fa pensare che magari possano esserci trappole per catturarli e poi far loro del male”. “Non escludiamo – proseguono i proprietari della gattina – che qualcuno possa anche averla vista e l’abbia caricata in macchina, anche perché è molto particolare: ha il manto bianco con gli occhi celesti”.