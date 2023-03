Incidente aereo a Guidonia, pilota eroe muore evitando la tragedia: la manovra per evitare i palazzi

Su via delle Margherite a Guidonia, il pilota di uno dei due veivoli militari è riuscito ad atterrare col suo aereo sulla strada, schivando così i palazzi e colpendo solo un’auto. Un gesto che ha evitato che le dimensioni della tragedia fossero ben più grandi. Grazie ad una manovra miracolosa, infatti, il velivolo è riuscito a evitare i palazzi, andandosi a schiantare sulla strada.

Pilota eroe, il gesto prima dello schianto

Secondo alcuni testimoni che avrebbero assistito allo schianto al suolo di uno dei due velivoli, uno dei piloti, il maggiore Marco Meneghello, 46 anni, è riuscito a mettersi di traverso evitando così le abitazioni. Se non fosse riuscito in questa manovra probabilmente il piccolo aereo si sarebbe schiantato contro i palazzi di via delle Margherite. “È riuscito in un una manovra disperata, ci ha graziati perché o prendeva i palazzi di sinistra o quelli di destra. È riuscito ad arrivare in strada” ha svelato un testimone ai microfoni de La Repubblica.

L’uomo è uscito vivo dall’aereo in fiamme, secondo alcuni testimoni avrebbe anche gridato aiuto. Alcuni passanti, sul posto sono andati a prendere gli estintori ma il velivolo è esploso poco dopo. Il sindaco Mauro Lombardo: “Incredibilmente l’aereo è atterrato al centro della strada con le ali parallele. Sembra una manovra voluta per minimizzare i danni. O è un eroe o c’è stato miracolo”.

Chi era Marco Meneghello

Il maggiore Marco Meneghello aveva 46 anni. Era nato a Legnago, in provincia di Verona, il 18 agosto del 1977, non era sposato. Era entrato in Aeronautica Militare nel 1999 con il 119° corso Allievo Ufficiale Pilota di Complemento. Era pilota istruttore con all’attivo 2600 ore di volo e aveva partecipato a diverse operazioni fuori dai confini nazionali.

