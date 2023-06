Incidente Casal Palocco, la dinamica dello schianto potrebbe arrivare dalla telecamera del bus

Gli inquirenti stanno cercando in tutti i modi di comprendere la dinamica dell’incidente. Dopo gli approfondimenti ulteriori sul narcotest, la Procura sta facendo tutte le verifiche testimoniali per ricostruire esattamente quello che è accaduto a Casal Palocco.

Ascoltata la madre del piccolo Manuel alla guida della Smart

Ad essere stata ascoltata è anche la madre del piccolo Manuel. La donna era al volante della Smart che si è andata a scontrare con il Suv Lamborghini guidato da Matteo Di Pietro, il ventenne indagato per omicidio stradale e lesioni. La donna, a quanto pare, è ancora sotto choc e a fatica ricorda quanto accaduto.

Sulla ricostruzione dei fatti è stata sentita anche una ragazza, non appartenente alla crew di youtuber, salita a bordo del Suv poco prima dell’incidente.

Incidente Casal Palocco, legale Di Pietro: “La Smart doveva dare la precedenza”

Il legale del conducente della Lamborghini intanto, in un’intervista a Libero ha sostenuto che l’impatto tra le due auto non è stato frontale e che la Smart doveva dare la precedenza alla Lamborghini che “non stava effettuando nessun sorpasso”. Queste le parole del legale: “La signora alla guida della Smart, per impegnare una via alla sua sinistra ha necessariamente dovuto passare per la traiettoria di Matteo che procedeva a destra” ha aggiunto l’avvocato. Che ha proseguito: “Mi spiego meglio. La Smart avrebbe dovuto dare la precedenza alla Lamborghini, tagliando di fatto la strada all’autovettura guidata da Matteo”. L’avvocato ha anche aggiunto che “a velocità precisa del Suv andrà accertata ma mi sento di dire che viaggiasse tra i 60-80 km orari“.

Quanto alla positività alla cannabis del suo assistito l’avvocato ha precisato che “la sua non negatività ai cannabinoidi non si riferisce a quel momento e può essere riferito anche a sostanze farmaceutiche: è risultato negativo a cocaina e alcol e lo dimostra il fatto che non è stata ritenuta necessaria alcuna misura cautelare”. E per quanto riguarda l’assunzione di cannabinoidi, la Procura di Roma ha disposto un narcotest più approfondito per verificare “quando Matteo Di Pietro ha assunto cannabinoidi e in quale quantità”.

Google: “TheBorderline non guadagnerà nemmeno dai vecchi video”

TheBorderline hanno annunciato che non pubblicheranno nuovi contenuti. E Google non farà più guadagnare loro nemmeno dai vecchi filmati ancora online: “Ogni creator di YouTube dovrebbe rimanere responsabile sia all’interno che all’esterno della piattaforma – aggiunge il portavoce Google – Di conseguenza questo canale non può più guadagnare dalla pubblicità”.

