Pestato dopo un tentato scippo a un’anziana: il video dal Quarticciolo (Roma)

Al Quarticciolo, periferia est di Roma un ragazzo di colore è stato pestato da un gruppo di persone dopo essere stato sorpreso mentre tentava di scippare un’anziana. Nel video (guarda qui), si vede lo scippatore accerchiato da una decina di persone che lo prendono ripetutamente a calci e pugni. Poi c’è un ragazzo che lo prende a colpi di casco sulla testa. Fuoricampo si sente la voce di una donna che impreca e bestemmia e incita i ragazzi a picchiare lo scippatore stesso.

Scippa anziana e viene pestato dal branco al Quarticciolo

La scena è stata filmata da un residente di via Ugento e da ieri sera è finito anche su alcuni profili social. Un episodio che, una volta di più, conferma la situazione fuori controllo della zona attorno alla Togliatti.

L’intervento dei carabinieri

Lo scippatore è un indiano di 26 anni. Alcuni residenti che hanno assistito alla scena hanno chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri. I militari hanno arrestato il 26enne per rapina e lo hanno poi accompagnato all’ospedale di Tor Vergata, dove è stato sottoposto ad accertamenti clinici. Il giovane ha riportato la frattura del setto nasale. Questa mattina durante la direttissima, l’arresto è stato convalidato ed è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Roma in attesa del processo. Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia Casilina, anche attraverso la visione del video postato sui social, per identificare gli autori della violenza.

