Insegnante ferito da uno studente a Roma, colpito da due pugni sul volto

Uno studente, 17 anni, ha ferito un insegnante con due pugni sul volto. L’alunno però sarebbe stato colpito per primo da uno schiaffo datogli dal docente. L’insegnante, 52 anni, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra, sbattendo la testa ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale, mentre è stata chiamata la polizia per fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto in una scuola nel quartiere Monteverde a Roma.

Lite tra insegnante e studente, prof ferito in ospedale

Secondo quanto ha ricostruito la polizia, tutto è partito da un rimprovero del prof all’allievo, accusato di dar fastidio ai compagni e di interrompere la lezione, ma la risposta data dallo studente non è piaciuta all’insegnante che ha alzato i tono del diverbio, finché non sono arrivati alle mani.

La polizia ha raccolto le testimonianze dei due, ricevendo versioni discordanti sull’accaduto. Il minore ha sostenuto di essere stato aggredito e di aver risposto, il professore ha dichiarato di non aver toccato lo studente di essere stato picchiato. Ora entrambe le posizioni sono al vaglio della magistratura.

Violenza nelle scuole, dati allarmanti

Poco più di un mese fa, il portale Skuola.net ha svolto un’indagine sulla violenza nelle scuole, intervistando 1.800 studenti delle superiori. Dai risultati è emerso che un alunno su cinque è stato testimone di aggressioni di altri allievi nei confronti dei professori. Nel 70% dei casi si tratta di violenza verbale, ma nel 18% di lancio di oggetti o contatto fisico.