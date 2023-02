Otto formaggi su dieci sono italiani nella classifica dei migliori al mondo. Lo certifica l’Atlante mondiale della cucina tradizionale TasteAtlas, ma i francesi non l’hanno presa benissimo.

Il primo formaggio d’oltralpe in classifica infatti è il Reblochion, al 13esimo posto. A protestare con ironia ci ha pensato il comitato per il collegamento ferroviario transalpino Lione-Torino su Twitter: “Amici italiani – hanno scritto – facciamo di tutto per avvicinare i due Paesi con i trasporti, ma ci sono aree in cui non bisogna andare lontano”.

Best Cheeses, la Top 10 quasi tutta italiana

Nella classifica il podio è tutto italiano: al primo posto c’è il Parmigiano reggiano, seguito da Gorgonzola piccante e Burrata. Al quarto posto si trova il grana padano, mentre al quinto spunta il primo non made in Italy: il messicano Oaxaca cheese.

L’Italia torna al sesto posto con lo stracchino di Crescenza e la mozzarella di bufala campana. All’ottavo si infila il Queijo Serra da Estrela, del Portogallo. A chiudere la top ten, altri due italiani: i pecorini sardo e toscano.

Nella classifica generale l’Italia si aggiudica complessivamente un buon primato, vantando ben 18 formaggi tra i primi 50.

Classifica formaggi, i francesi invidiosi

La classifica, va da sé, non è stata generosa coi francesi. Tant’è che successivamente è ancora il profilo Twitter della Transalpina Lione-Torino a farlo notare: “Beh, nessuno sarà d’accordo e questa classifica è in effetti un po’ dubbia. Quel che è certo è che Francia e Italia si scambiano quasi 150 mila tonnellate all’anno di (ottimi) formaggi”. Aggiungendo che il trasporto ferroviario tra Lione e Torino sarà ancora più efficiente del trasporto con camion.