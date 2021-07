L’Aquila, cade fulmine e un incendio divampa nella pineta di Roio. Canadair in azione

Un incendio, probabilmente causato da un fulmine, è divampato nella pineta di Roio, L’Aquila. Le fiamme si sono anche avvicinate pericolosamente ad alcune abitazioni. I Vigili del Fuoco dell’Aquila, come racconta il sito ilcapolouogo.it, sono al lavoro con due squadre. Una terza squadra dei Vigili del fuoco invece è in arrivo da Avezzano.

L’Aquila, incendio Roio: Canadair in azione

“Considerata l’estensione e la particolare asperità dell’area – spiega il sito – è stato richiesto il concorso aereo di un Canadair in arrivo dal reparto volo dei Vigili del fuoco di Ciampino oltre ad un elicottero dedicato alla campagna AIB (Anti Incendio Boschivo) in prontezza presso l’aeroporto di Preturo”.

Maltempo, il Cnr: “Nelle alluvioni in Nord Europa penso che lo zampino del cambiamento climatico c’è”

“Nelle alluvioni in Nord Europa penso che lo zampino del cambiamento climatico ci sia. C’era un’enorme quantità di energia nell’atmosfera, perché il mese di giugno è stato uno dei più caldi degli ultimi decenni. Abbiamo visto cosa è successo in Canada e in Russia. E questo è legato al riscaldamento globale”.

Così la climatologa del Cnr Marina Baldi commenta all’agenzia Ansa gli eventi meteo estremi che hanno colpito Germania, Belgio e Olanda. “Fenomeni simili ci sono sempre stati in passato – spiega Baldi -. Ma quello che è strano è che siano avvenuti a luglio. Di solito li aspettiamo alla fine dell’estate, quando il caldo è finito e arriva la perturbazione dall’Atlantico. La quantià di pioggia che è caduta sul Nordeuropa non si era mai vista da quelle parti in così poco tempo. Prima non si vedevano fenomeni così intensi così presto”.