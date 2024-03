Lei vuole fare sesso al primo appuntamento, lui no e viene chiuso in camera. Lo salvano i Vigili del fuoco

La donna, ubriaca, gli chiede di fare sesso. Lui rifiuta. Lei, allora, lo minaccia brandendo una bottiglia, lo chiude a chiave in camera e gli dice che sarebbe uscito dalla stanza solo dopo aver fatto sesso con lei. Tutto, raccontano le cronache, è avvenuto a Corcagnano, piccola frazione di Parma. Ma andiamo con ordine.

L’uomo, lo sfortunato protagonista della vicenda, è un ventinovenne che ha raccontato ai carabinieri di aver conosciuto la donna, una 31enne di origine moldava, tramite un’app di incontri. Dopo aver cenato insieme in un ristorante, ha deciso di accompagnarla a casa, nulla di straordinario fino a questo punto. Una volta giunti nell’appartamento però la donna, secondo quanto riferisce l’uomo, ubriaca, avrebbe insistito per avere un rapporto sessuale e, al rifiuto di lui, avrebbe perso un po’ il controllo. Racconta il ventinovenne che, brandendo una bottiglia, la 31enne prima lo avrebbe minacciato, poi avrebbe chiuso la porta blindata di casa, successivamente avrebbe anche sbarrato la porta della camera da letto e, infine, avrebbe lanciato l’ultimatum: o sesso o nessuno esce da qui.

A quel punto il ventinovenne, confuso, ha preso il cellulare e ha chiamato il 113. Poliziotti e Vigili del fuoco, raccontano le cronache, hanno dovuto usare una scala per raggiungere la stanza. Una volta entrati si sono ritrovati davanti la ragazza che ha iniziato a prenderli a calci e pugni. La donna, stranamente, alla fine è stata arrestata. Chissà se il 29enne in futuro userà ancora un’app per organizzare un appuntamento romantico.