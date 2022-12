Non ce l’ha fatta Paolo Marangon, il 67enne ridotto in fin di vita da un 26enne per un banalissimo diverbio sulle scale di un condominio a Sottomarina di Chioggia (Venezia). E’ morto nella tarda serata di lunedì 12 dicembre all’ospedale all’Angelo di Mestre, dove era arrivato in condizioni disperate, con una grave emorragia cerebrale.

Paolo Marangon morto per aver urtato un braccio

L’assurda lite si era consumata sulle scale condominiali: il 67enne stava uscendo di casa con un’amica quando, nello scendere alcuni gradini, ha urtato accidentalmente il braccio del 26enne che sostava sull’ingresso, ostacolando il passaggio.

Quest’ultimo, sentitosi offeso ha inseguito l’anziano e lo ha preso a schiaffi: uno più forte ha fatto cadere a terra l’uomo, che ha sbattuto pesantemente la nuca sull’asfalto. Apparso subito in gravi condizioni, era stato portato all’ospedale all’Angelo di Mestre dove era ricoverato in rianimazione.

Lite sulle scale condominiali, fermato un 26enne

Ieri sera, accertata l’impossibilità di una ripresa del paziente, i medici avevano deciso di staccare le macchine che lo tenevano in vita, iniziando il periodo di osservazione per decretare la morte cerebrale, sopraggiunta in tarda serata. L’aggressore è stato fermato dai carabinieri.

