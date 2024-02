L’uomo con la madre morta in casa: “Non avevo i soldi per pagare il funerale”

Il cattivo odore proveniente da un appartamento, a Milano, ha fatto emergere una storia di disperazione con protagonista un uomo di 61 anni che ha nascosto in casa la madre morta. Ai carabinieri ha detto di averlo fatto perché sul conto aveva solo 4 euro e quindi, in attesa della pensione della madre, non poteva sostenere le spese per il funerale. Lo riporta oggi la Repubblica nell’edizione milanese. E’ accaduto in via Creta, periferia sud ovest della città, zona di spaccio contesa tra gruppi diversi.

La donna aveva 93 anni e la pensione di reversibilità era l’unica fonte di reddito per lei e il figlio, un incensurato che vive di lavoretti, e che è stato denunciato per occultamento di cadavere. Dopo la telefonata di un condomino che si lamentava per l’odore, all’arrivo dei carabinieri l’uomo li ha portati in camera da letto dove si trovava il corpo in avanzato stato di decomposizione. “Vi dico la verità – ha detto – io sul mio conto in banca ho solo 4 euro, non potevo certo organizzare un funerale in queste condizioni”. Così quando la donna è morta lui, che aveva già chiamato il 118, ha revocato l’intervento. E ai vicini ha detto che era andato a male il cibo nel frigorifero.