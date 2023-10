Maltempo in provincia di Piacenza. Un’anziana che aveva la casa allagata è stata salvata dai Carabinieri. A Ferrere, il Soccorso Alpino ha salvato delle persone anziane rimaste isolate. Tra loro anche un uomo di 104 anni.

L’ondata di piena causata dal forte maltempo che nella notte si è abbattuto, oltre che sulla provincia di Parma anche su quella di Piacenza, in particolare sulla Valnure e sulla Valtrebbia, ha causato frane, alcuni crolli stradali lungo arterie secondarie e la chiusura temporanea e precauzionale di molti ponti sui fiumi Nure e Trebbia.

Maltempo in provincia di Piacenza

Alcuni tratti di strada in montagna, tra Ferriere e Farini, sono crollati sotto l’impeto dell’acqua e della piena. Alcune abitazioni lungo il corso del Nure nella zona di Pontedellolio sono state evacuate per precauzione in tarda mattinata. Una anziana rimasta isolata nella casa allagata è stata salvata da una pattuglia dei Carabinieri del Comando provinciale di Piacenza.

Nel primo pomeriggio l’ondata di piena è scesa a valle verso il Po fino alle porte di Piacenza, nella zona est della città emiliana. Qui si è verificato l’allagamento di un’area golenale tra le frazioni di Roncaglia e Fossadello. Inoltre il ponte lungo la via Emilia nel comune di Pontenure è stato chiuso in via precauzionale da Anas, con gravi ripercussioni sul traffico in uscita dalla città.

Salvato un anziano di 104 anni

Il Soccorso Alpino dell’Emilia-Romagna è invece intervenuto a Pomarolo, frazione di Ferriere (Piacenza) per persone anziane isolate a causa del maltempo. Tra queste c’era anche un uomo di 104 anni.

Bonaccini: “Tutte confermate le previsioni meteo”

E su quanto sta succedendo in regione, il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha dichiarato: “Tutte confermate le previsioni meteo che già ieri avevano portato all’allerta rossa per oggi nella parte occidentale dell’Emilia-Romagna, con il monitoraggio costante della situazione. La situazione più difficile si registra nel Parmense e nel Piacentino. I quantitativi di pioggia molto consistenti, con forti rovesci temporaleschi a partire dall’Appennino, hanno determinato frane diffuse e corsi d’acqua in crescita”.

