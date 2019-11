Val Martello, valanga si abbatte su zona abitate: chiuse 30 strade statali e provinciali

ROMA – In val Martello, alle 8.50, una valanga si è abbattuta su una zona abitata. Per il momento non si hanno notizie se la slavina abbia interessato case oppure strade. A causa delle avverse condizioni meteorologiche l’elicottero non può volare. In queste ore sta nevicando intensamente su tutta la provincia, anche a Bolzano. Sono attualmente 6.500 le utenze senza energia elettrica.

La valanga che si è abbattuta sul centro abitato è la cosiddetta valanga Eberhoefer, che in passato è stata già oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa dell’elevato pericolo che rappresenta per le case sottostanti. Per motivi sicurezza risultano chiuse 30 strade statali e provinciali, come praticamente tutte la strade secondarie di montagna. La statale della val Venosta è bloccata tra Laces e Coldrano per caduta sassi, tra Silando e Resia c’è obbligo di catene.

Fonte: Ansa.