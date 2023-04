Rosa Gigante è stata uccisa a martellate prima di essere impiccata e bruciata. La donna, mamma del TikToker Donato De Caprio, giovane salumiere napoletano e food influencer da milioni di followers, aveva 73 anni. E’ stata uccisa nel pomeriggio di ieri a Pianura, periferia Ovest di Napoli, in via vicinale Sant’Aniello.

Rosa Gigante uccisa a martellate prima di essere impiccata e bruciata

Il corpo della donna è stato colpito ripetutamente da un martello. Poi le è stata messa una fune al collo. Il corpo, come se non bastasse, è stato anche parzialmente bruciato. La 73enne sarebbe stata uccisa durante un litigio con una vicina di casa di 47 anni. La donna è stata fermata. Si ipotizza che l’omicidio sia avvenuto all’apice di un litigio per futili motivi, probabilmente per il furto della posta. Il corpo senza vita di Rosa Gigante è rinvenuto dai familiari nella sua abitazione.

Chi è Donato De Caprio

Il figlio Donato De Caprio ha lasciato il suo negozio di salumeria e street food in via Pignasecca, di recente aperto con l’imprenditore Steven Basalari, e si è recato nella casa materna. De Caprio è una star da 3 milioni di follower. E’ famoso grazie ai suoi panini confezionati e presentati con humor tutto napoletano e al fortunato slogan “con mollica o senza?”.

