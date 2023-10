Meteo, l’estate non è finita: temperature sopra la media di 15 gradi

Meteo, l’estate non è finita: domenica 8 ottobre, le temperature saranno sopra la media di ben 15 gradi. L’estate dunque non sembra ancora finita. Anzi, ci attende un clima per certi versi assurdo. Malgrado ormai siamo abituati ad un meteo imprevedibile per certi versi a causa dei cambiamenti climatici, in questi giorni accadrà qualcosa di eccezionale che non sembra avere precedenti.

Meteo, l’estate non è finita: l’autunno può attendere

Siamo verso la fine della prima decade di Ottobre e il quadro meteo-climatico sull’Italia continua ad essere contrassegnato da un contesto ben lungi dall’essere autunnale. La ragione va ricercata nella presenza di un vasto anticiclone sub-tropicale che avvolge praticamente tutto il bacino del Mediterraneo fino ai Paesi dell’Europa Centrale.

Questo spiega il fatto che stiamo vivendo una sorta di Estate senza fine, con giornate sempre stabili e soleggiate e soprattutto dal clima decisamente inadatto al calendario.

Meteo Domenica 8: sarà uno dei giorni più caldi di ottobre

Ebbene, ecco che la Domenica 8 seguirà proprio questi standard meteo-climatici. Anzi, a causa di un ulteriore contributo d’aria calda dal Nord Africa che darà ancor più vigore all’alta pressione, il giorno di festa, su alcune regioni, potrebbe risultare uno dei più caldi e non solo di questi giorni, ma anche in assoluto per gli inizi di Ottobre.

Tra Domenica e Lunedì potrebbero essere stravolti i record assoluti mensili. Ciò riguarderà anche Roma e Milano, rispettivamente con 32°C e 29°C. Anche in Piemonte il caldo sarà decisamente eccezionale, ma in pratica su tutto il nostro Paese. Insomma tutta l’Italia vivrà un anomalo forno autunnale.

Le prossime ore vedranno ancora qualche timido addensamento tra Calabria e Sicilia. Altrove il cielo sarà sereno salvo sottili velature, i venti deboli a regime di brezza. Ci sarà una forte escursione termica diurna con uno scarto tra minima e la massima intorno ai 15-20°C che si manifesterà soprattutto al Nord e nelle zone interne del Centro.

Ci sono novità all’orizzonte? Per vedere qualche segnale importante di cambiamento bisognerà attendere almeno dopo metà della prossime settimana ma probabilmente anche fino al weekend di metà mese.

