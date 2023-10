Monopattini e bici fuori controllo: tre incidenti in tre ore ieri hanno coinvolto, a Milano, alle 10.30, 11.30 e 12.30 rispettivamente uno scooterista e una ciclista, un’anziana e una persona alla guida di un monopattino e un pedone. Il fatto più grave ha riguardato la donna di 72 anni, trasportata in codice giallo al San Raffaele, che è stata poi ricoverata in rosso dai medici del nosocomio.

Monopattini, bici e scooter fuori controllo: gli incidenti

Il primo caso è avvenuto alle 10.30 in viale Misurata, dove uno scooter guidato da un uomo di 52 anni ha investito una donna in bicicletta di 56. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo. Un passante 23enne, presente al fatto, è caduto per lo spavento ma poi ha rifiutato le cure. Un’ora dopo in via Fiuggi la donna di 72 anni è stata investita da un monopattino guidato da un 35enne egiziano. L’anziana, cadendo a terra, ha picchiato la testa riportando un trauma cranico ed è stata portata in codice giallo all’ospedale San Raffaele. Ma all’accettazione le sue condizioni sono apparse più gravi del previsto ed è stata ricoverata in rosso.

Alle 12.30 è stata la volta di un pedone in viale Cassala: si tratta di una ragazza di 20 anni che per fortuna non ha riportato traumi gravi ma solo contusioni ed è stata portata in codice verde all’ospedale. A completare il quadro di una mattina pesante, sul fronte degli investimenti, un ciclista di 46 anni in via Gargano ferito lievemente e portato per accertamenti al Gaetano Pini e un 18enne caduto dal monopattino elettrico in largo Augusto.

