Muore a 42 anni dopo un’operazione al polso causata da un incidente in moto

Un idraulico di 42 anni, Giancarlo Nichetti, nella giornata di martedì 20 febbraio è morto dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico ad un polso. L’operaio era originario di Chieve in provincia di Cremona: lo scorso venerdì, mentre stava facendo un giro con la sua moto ha avuto un incidente a Bagnolo Cremasco. Un’auto è uscita dal cancello di casa e non ha notato la presenza del motociclista. Lo scontro è stato inevitabile e il 42enne è caduto a terra. Nichetti si è rotto il polso e, considerando la non gravità del fatto, non sono stati chiamati gli operatori del 118.

La vicenda la riporta Il Giorno. L’idraulico ha però deciso di andare di sua volontà all’ospedale di Crema a causa del forte dolore. I medici gli hanno diagnosticato una frattura ed hanno disposto l’operazione. Nichetti è stato ricoverato in reparto ed operato lo stesso giorno, ossia venerdì 16 febbraio. Sarebbe dovuto essere dimesso martedì, il giorno in cui le sue condizioni di salute sono degenerate fino alla morte. Oltre che ai familiari, il suo decesso ha colpito molto gli abitanti del suo paese di origine: Nichetti era infatti molto conosciuto ed apprezzato. L’ospedale di Crema ha ora disposto l’autopsia che sarà effettuata a Bergamo e non ha rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo.