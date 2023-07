Una bomba d’acqua su Milano ha fatto registrare 40 millimetri di pioggia in tre ore, dalle 23 alle 2 di notte. Tra le zone più colpite, i quartieri di Isola-Maggiolina, Città Studi e i Navigli. Investito dal violento nubifragio tutta la provincia di Milano e anche molte aree della Lombardia. Il record a Cremona, con 85 millimetri (pari alle precipitazioni registrate mediamente in un mese estivo). Diversi problemi anche nella zona Nord-Ovest di Milano, in particolare a Corbetta, dove si sono registrati diversi allagamenti di scantinati e cantine.

Bomba d’acqua e grandinata a Milano, pioggia record

Alcune strade sono state allagate si sono trasformate in fiumi a causa della scarsa capacità del terreno di assorbire l’acqua e i vigili del fuoco hanno ricevuto chiamate fino a questa mattina a causa di alberi caduti, cantine, semi interrati allagati. I quartieri che hanno avuto maggiori disagi Città studi, Maggiolina e Isola. Nella notte, in totale, sono caduti a Milano circa 37 millimetri di pioggia, secondo quanto riferito il Centro meteorologico lombardo.

In tre ore caduta l’acqua di due settimane

Secondo le previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo parzialmente nuvoloso con possibilità di nuove precipitazioni nella giornata di domani. “Sono temporali estivi che si sviluppano in poco tempo e in uno spazio circoscritto – spiega Mattia Gussoni, meteorologo de ilMeteo.it -. In tre ore, nel centro di Milano è caduta tanta acqua quanta viene normalmente registrata nelle prime due settimane di luglio messe insieme”. “Dopo giovedì però è in arrivo la seconda grande ondata di caldo – spiega ancora Gussoni -. A Milano nel fine settimana si registreranno tra i 35 e 36 gradi”.

Forse dovresti anche sapere che…