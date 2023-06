Un operaio, ragazzo di 23 anni, è morto cadendo da un traliccio. L’operaio stava lavorando in un’azienda a Castegnato nel Bresciano, ed è precipitato da un’altezza di 40 metri. È morto sul colpo sotto gli occhi dei colleghi che hanno lanciato l’allarme. Si tratta del secondo morto sul lavoro in poche ore nel Bresciano. Ieri mattina infatti un operaio era morto travolto da un camion mentre lavorava in un cantiere Tav lungo l’autostrada A4 a Desenzano.

