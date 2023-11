Papa Francesco all'udienza generale: "Ancora non sto bene". Delega la lettura della catechesi

Papa Francesco è in Aula Paolo VI per l’udienza generale ma ha deciso di non leggere la catechesi e di affidare il compito ad un suo collaboratore. “Ancora non sto bene, con questa gripe“, che significa influenza in spagnolo, e “la voce non è bella”. Il Papa, che ha lasciato Santa Marta per raggiungere l’Aula Paolo VI, ha pronunciato le poche parole sul suo stato di salute con la voce un po’ affaticata. Poi ha passato la parola, sia per la lettura della catechesi che per quella dei saluti ai fedeli dei vari gruppi linguistici, a monsignor Filippo Ciampanelli della Segreteria di Stato.

Annullato il viaggio a Dubai del Papa

Pur essendo migliorato il quadro clinico generale del Santo Padre relativamente allo stato influenzale e all’infiammazione delle vie respiratorie”, i medici hanno chiesto al “Papa di non effettuare il viaggio previsto per i prossimi giorni a Dubai, in occasione della 28a Conferenza delle Parti per la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici”.

“Papa Francesco ha accolto con grande rammarico la richiesta dei medici e il viaggio è dunque annullato. Permanendo la volontà del Papa e della Santa Sede di essere parte delle discussioni in atto nei prossimi giorni, saranno definite appena possibile le modalità con cui questa si potrà concretizzare”. Lo ha riferito il portavoce vaticano, Matteo Bruni.