Previsioni meteo prossimi giorni. Dopo la fase di intenso maltempo che stiamo vivendo in queste ore generata dal Ciclone Poppea, nel weekend del 2-3 settembre tornarà il caldo. Addio quindi a temporali, grandine e neve sulle Alpi sotto i 2000 metri di quota che abbiamo visto in queste ore: il ribaltone meteo farà tornare sull’Italia l‘Anticiclone Africano. Ci sarà quindi un ritorno a condizioni di bel tempo con temperature in rialzo ovunque anche se senza gli eccessi delle ultime settimane.

Previsioni meteo, nel weekend tornerà il caldo

Le temperature saranno superiori ai 30°C specialmente su Sicilia e Sardegna. Il primo weekend di Settembre potrebbe dunque essere piuttosto piacevole. Quanto durerà questa fase al momento non è dato saperlo. Le previsioni mostrano tuttavia che, almeno nella prima decade del mese, tornerà la pioggia. Ma è ancora presto per dirlo con certezza.

