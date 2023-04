Una psichiatra in servizio all’ospedale Santa Chiara a Pisa è stata aggredita da un uomo probabilmente con una spranga. La responsabile dell’unità funzionale Salute mentale adulti e Spdc dell’ospedale è stata aggredita da quest’uomo vestito di nero che è poi è riuscito a fuggire. Il fatto è avvenuto intorno alle 18.30 di venerdì 21 aprile ed è stato reso noto dalla Polizia. La dottoressa ora è ricoverata in gravi condizioni e in prognosi riservata dopo essere stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello in stato di incoscienza.

Psichiatra in servizio a Pisa aggredita da un uomo con una spranga: è grave

All’aggressione, secondo quanto riferito dalla questura, “avrebbe assistito un unico testimone, che ha visto sommariamente la scena: un uomo vestito di nero ha aspettato la dottoressa all’uscita dell’edificio che ospita Psichiatria”. Secondo il testimone la donna sarebbe stata aggredita a mani nude. Secondo altre informazioni, tuttavia, la donna presenterebbe ferite compatibili con oggetti contundenti. Le indagini sono tuttora in corso e gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Gli investigatori stanno setacciando la zona alla ricerca di altri indizi utili.

Giani: “Episodio gravissimo”

“Episodio gravissimo. I nostri sanitari stanno facendo tutto il possibile per curare la dottoressa aggredita. Grazie alle forze dell’ordine impegnate a ricostruire l’accaduto, spero venga al più presto arrestato l’ignobile aggressore e assicurato alla giustizia pagando per questo atto vigliacco e inaudito”. Questo il commento del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Che aggiunge: “Esprimendo il mio profondo dolore dico anche che dobbiamo fare tutti di più per tutelare i nostri operatori sanitari e il loro quotidiano immane sacrificio. Ma in questo momento non posso che dire: forza dottoressa”.

