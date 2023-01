Ragazza di 17 anni scomparsa da tre giorni: ricerche nella provincia di Bergamo

A Gazzaniga, in provincia di Bergamo, risulta dispersa una ragazza di 17 anni che vive con la famiglia nella frazione Orezzo. Il padre l’ha vista l’ultima volta martedì sera a casa, mentre mercoledì, rincasando dal lavoro, non l’ha trovata. Così dopo alcune ore ne ha denunciato la scomparsa. Sono così scattate le ricerche che stanno impegnando vigili del fuoco, carabinieri, volontari del Soccorso alpino e della Protezione civile. Il Centro di coordinamento delle ricerche è stato allestito nelle ex scuole elementari. Per tutta la notte perlustrate strade e boschi attorno a Orezzo. Anche con un drone scansione termica: il sindaco ha messo a disposizione i filmati del sistema di videosorveglianza comunale.

