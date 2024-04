Ragazza trovata sotto choc in strada: “Trascinata in un cortile e violentata da uno sconosciuto”

Una ragazza di 29 anni è stata trovata in stato di choc in strada a Torino in zona San Paolo. La 29enne è una senza fissa dimora originaria della provincia di Torino. Ha raccontato di aver subito una violenza: “Un uomo mi ha aggredito, trascinato nel cortile di un palazzo e violentato”. La violenza è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, poco dopo la mezzanotte. Ora è scattata la caccia allo sconosciuto che l’ha aggredita mentre camminava in strada. Per farlo, le ha tappato la bocca e l’ha trascinata con la forza nell‘androne di un palazzo. Dopo la violenza, la ragazza è riuscita a trascinarsi fino a una fermata degli autobus di corso Racconigi. In lacrime e sotto choc, è stata notata da un passante che l’ha soccorsa chiamando le forze dell’ordine.

E’ arrivata anche un’aumbulanza che ha portato la 29enne all’ospedale Sant’Anna. Qui è stata visitata e i medici hanno confermato la violenza subita: per la 29enne è scattata la procedura per le vittime di violenza ed è stata ascoltata dai Carabinieri. Ai militari ha ribadito quanto accaduto aggiungendo di non conoscere e di non aver mai visto quell’uomo che dopo la violenza è fuggito via e di cui ha potuto dare solo una sommaria descrizione agli inquirenti. L’uomo indossava una maglia bianca. Era di mezza età e robusto. Ora i Carabinieri cercano indizi anche tramite i video delle telecamere di sorveglianza della zona. Si cercano anche testimonianze ma al momento nessuno ha visto nulla. La donna è una senza fissa dimora originaria della provincia di Torino sarà presto ascoltata di nuovo dai Carabinieri.