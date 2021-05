Satelliti Starlink di Elon Musk nel cielo della Sicilia, sui social si gridava ad avvistamento Ufo

Sembrava un Ufo quello che questa notte è passato nel cielo della Sicilia. E’ stato un uomo di Marsala a segnalare al sito Tp24 di aver avvistato una strana fila di luci in cielo. Ferme, non lampeggianti. Un avvistamento anomalo.

Avvistamento Ufo in Sicilia? No, sono i satelliti Starlink di Elon Musk

Niente Ufo però. Le luci appartengono ai satelliti Starlink messi in orbita da SpaceX, l’azienda di Elon Musk, il cui scopo è quello di incrementare la copertura internet. Questi satelliti si trovano a una distanza di circa 550 chilometri dalla superficie terrestre e sono costantemente monitorati. La loro traiettoria si può seguire su vari siti come findstarlink.com e satellitemap.space. E proprio da questi siti si può notare che gli Starlink hanno attraversato il Sud della Sicilia.

Satelliti Starlink avvistati anche a Bologna

Già nelle scorse ore la strana e inconsueta ‘processione’ di molte decine di puntini luminosi, era stata segnalata sui social da numerosi avvistamenti a Bologna. Il ‘convoglio’, verso le 21.20 di giovedì 6 maggio, viaggiava più o meno da ovest a est molto in alto sulla linea dell’orizzonte e ad una velocità simile a quella di un aereo che vola ad alta quota.

La segnalazione è da ricondurre a un passaggio di satelliti che fanno parte della costellazione Starlink lanciati in quantità per conto delle industrie di telecomunicazioni, anche nelle scorse settimane, e che vengono utilizzati soprattutto per l’accesso a internet satellitare.