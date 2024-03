Sedicenne si finge carabiniere per truffare un’anziana, ma alla fine arrivano quelli veri e lo arrestano. Tutto è avvenuto in quel di Civitavecchia domenica pomeriggio. Almeno così raccontano le cronache locali.

Il sedicenne, raccontano, ha contattato la donna, una 82enne del posto, fingendosi un carabiniere, comunicandole un arresto del nipote. Poco dopo il ragazzo si è presentato alla porta di casa dell’anziana chiedendo una somma di denaro per scagionare il nipote ma la 82enne non è caduta nel tranello. Anzi. Notata la giovane età del presunto carabiniere, gli ha prima chiesto di fornire un tesserino di riconoscimento e poi ha allertato la badante che ha contattato immediatamente il 112. E per il sedicenne non è finita benissimo. Il ragazzo infatti ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato dai carabinieri del Nucleo operativo di Civitavecchia che sono intervenuti sul posto. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale dei Minori che ha disposto per il minore l’accompagnamento nel centro di prima accoglienza di Roma. Chissà se ci riproverà mai più.