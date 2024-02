Si è arreso alla Polizia l’uomo che sparava dalla finestra a Napoli

E’ stato bloccato l’uomo che sparava dalla finestra di un’abitazione in via al Chiaro di Luna, nel rione Conocal del quartiere Ponticelli, nella periferia Est di Napoli. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha bloccato l’uomo lungo le scale dell’edificio. Dalla calibro 38 ora sequestrata sono partiti tre colpi che fortunatamente non hanno colpito nessuno. Restano ignote le ragioni del gesto. L’uomo che ha sparato ha un’età tra i 50 e i 60 anni: le sue generalità non sono state rese note. Sul posto, la Polizia si è recata anche con le unità operative di pronto intervento (Uopi), addestrate ad agire anche in scenari di terrorismo. Vista la situazione è stato fatto intervenire anche un negoziatore che però non è entrato in azione.

La zona dove ha sparato dalla finestra l’uomo, poi bloccato dalla Polizia, dista un centinaio di metri in linea d’aria da una scuola elementare e media. Gli spari hanno richiamato diverse mamme che si sono recate nell’istituto per andare a prendere i figli. Momenti di panico, poi la conclusione positiva con la cattura dell’uomo.