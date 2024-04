Blitz dice

“Il provvedimento è in dirittura d’arrivo. Non sarà più possibile chiudere una scuola in occasione di una festività non riconosciuta dallo Stato”. Questo l’annuncio del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: era a Varese per la festa della Lega, o dovremmo dire l’altra festa dopo quella organizzata dai leghisti della prima ora a Gemonio, a casa di […]