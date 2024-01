Spari in strada ad Anzio, colpito un ragazzo 17enne sul lungomare

Spari in strada ad Anzio, sul litorale vicino Roma. Ferito in 17enne che non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo è stato centrato al gluteo e trasportato in ospedale. E’ accaduto intorno alle 14.30 in via dell’Acquedotto. Sul posto la polizia scientifica e il commissariato di Anzio.

Anzio, colpi di pistola in strada: ferito minorenne

Secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato di Anzio il minorenne è stato preso di mira all’incrocio fra via dell’Acquedotto e via dei Pesci. Soccorso con l’ambulanza dell’Ares 118 è stato accompagnato in ospedale dove stato ricoverato in osservazione. Si indaga per ricostruire la vicenda e individuare i responsabili del ferimento. Al momento non è chiaro il movente di quanto accaduto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO