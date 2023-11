Uno studente di 15 anni ha dato un pugno al petto ad una sua professoressa. L’episodio di violenza è avvenuto ieri, giovedì 23 novembre, nell’Its Rossi Doria di Marigliano, in provincia di Napoli. L’insegnante, che ha 64 anni, visibilmente impaurita, si è recata in ospedale per farsi visitare. I sanitari non hanno ritenuto di emettere nei suoi confronti una prognosi. Nella scuola sono intervenuti i carabinieri e il ragazzo è stato affidato ai suoi genitori.

Insegnante colpito con un pugno da uno studente a Roma

Solo due settimane fa un altro episodio simile era avvenuto a Roma. In quell’occasione un insegnante era stato ferito con un pugno da uno studente, a sua volta colpito da uno schiaffo. Caduto in terra il docente, 52 anni, ha sbattuto la testa ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

La lite è avvenuta un istituto tecnico professionale in zona Monteverde dove alunno e tecnico di laboratorio sono venuti alle mani. Ferito in seguito alla caduta il 52enne è stato portato dall’ambulanza del 118 in codice rosso all’ospedale San Camillo. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti del commissariato Trastevere che hanno ascoltato i presenti. La posizione del minorenne e del docente sono al vaglio della magistratura, informata dei fatti dai poliziotti del distretto Monteverde che stanno eseguendo gli accertamenti sull’accaduto.