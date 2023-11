Si è innervosito per i lunghi tempi di attesa ai prelievi di sangue e così un anziano ha aggredito fisicamente un’infermiera. È accaduto nella Bassa Reggiana dove i carabinieri di Brescello hanno denunciato alla procura di Reggio Emilia un 74enne con l’accusa di lesioni personali aggravate. I fatti risalgono alla mattina del 3 novembre scorso quando la donna, una 49enne, intorno alle 8 ha prelevato un campione di sangue all’anziano. Poi però si è accorta che il quantitativo raccolto non era sufficiente per eseguire gli esami clinici e gli ha chiesto di aspettare l’arrivo di un’altra collega per un ulteriore prelievo.

L’anziano e l’aggressione all’infermiera

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, dopo un quarto d’ora di attesa, l’uomo si è spazientito e ha chiesto quanto avrebbe dovuto ancora attendere all’infermiera. Quest’ultima ha tentato di rintracciare la collega telefonicamente, ma all’improvviso è stata afferrata per il polso dall’uomo che l’ha aggredita. Alcuni presenti sono intervenuti in difesa della donna, scongiurando il peggio.

L’infermiera è andata al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla per le cure del caso ed è stata dimessa con una prognosi di tre giorni. Poi ha formalizzato la denuncia ai carabinieri che dopo aver avviato le indagini, nel giro di una settimana hanno identificato il responsabile.

