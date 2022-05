Torino, scende per cambiare una gomma e viene investito: morto sul colpo in tangenziale sud

Gravissimo incidente in tangenziale sud a Torino, all’altezza all’altezza dello svincolo Statale 20, sul territorio comunale di Moncalieri. Un uomo di 76 anni, Loris Tiberto, è morto, investito da un camion mentre era fermo in una piazzola di sosta sulla carreggiata nord per cambiare una gomma alla sua macchina, una Ford Escort. Sulla vettura, con la vittima, c’era anche la moglie.

Incidente in tangenziale a Moncalieri: investito e ucciso da un tir

Poco dopo, allertati i soccorsi, è arrivato l’elisoccorso, ma l’équipe medica non è riuscita a rianimare il 76enne. Le indagini della Polstrada sono in corso per ricostruire l’accaduto. Il conducente del mezzo pesante si è immediatamente fermato sconvolto per l’accaduto.

Investito e ucciso da un camion mentre cambiava una gomma nella corsia d’emergenza

L’uomo di 76 anni è stato investito da un’auto ed è morto sul colpo: stava cambiando una gomma a seguito di una foratura quando è stato travolto e ucciso da un autoarticolato. Nei prati vicino alla carreggiata è atterrato l’elicottero del 118. L’equipe medica ha tentato in tutti i modi di salvare la vita dell’automobilista ma non c’è stato niente da fare. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso sulla dinamica dell’incidente.