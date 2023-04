Torna a casa e trova la compagna morta sul divano. L’uomo, 55 anni, intorno alle 19.40 di martedì 11 aprile, è tornato a casa dopo il lavoro ed ha fatto la terribile scoperta. La donna di 37 anni era riversa sul divano nel loro appartamento di via Igino Giordani a Roma nel quartiere Collatino.

Torna a casa e trova la compagna morta sul divano: “Pensavo che dormisse”

L’uomo sotto choc, ha chiamato i sanitari del 118. Per la donna di origine romena, non c’era più niente da fare. Il 55enne era tornato a casa e si era diretto in soggiorno. Qui aveva trovato la compagna completamente vestita sul divano. “Pensavo che stesse dormendo” il suo primo pensieri. Poi ha capito che era morta ed ha chiamato i soccorsi in preda al panico.

Il 118 ha constatato la sua morte

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul corpo della donna non sono stati riscontrati segni di violenza. Sarebbe morta per un malore, secondo quanto accertato successivamente dai medici. Sul posto è arrivata anche una volante della Polizia. Molto probabilmente quindi la donna è morta da sola sul divano di casa e per l’uomo non rimane che la macabra scoperta.

