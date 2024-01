Le doglie improvvise, la corsa verso l’ospedale, il traffico impazzito a sull’Appia nell’ora di punta: la piccola Gaia così è nata nell’auto dei genitori. Nel parcheggio della casa di cura Villa Fiorita di Capua, Caserta, assistita dall’equipe ginecologica della clinica. La piccola pesa 2 chili e 680 grammi ed è in ottima salute. Felicissimi i genitori, una coppia di Sant’Andrea del Pizzone, frazione di Francolise (Caserta).

La nascita della piccola Gaia

La richiesta di intervento immediato lanciata dal papà della nascitura, appena varcato l’ingresso, ha fatto scattare il pronto intervento del team coordinato dal ginecologo di turno e dall’ostetrica , che subito si è trasferito nel parcheggio antistante la struttura sanitaria. La donna è stata assistita nel parto nell’abitacolo della sua auto, per essere poi messa in sicurezza insieme alla neonata all’interno della clinica, nel rispetto dei protocolli sanitari, anche emergenziali, previsti in questi casi.

“Mamma e figlioletta stanno ora bene e si trovano ricoverate in una stanza della nostra casa di cura”, spiegano Daniele Percesepe e Pierluigi D’Onofrio dalla direzione sanitaria di Villa Fiorita che, allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, aveva anche ospitato la nascita di Nicole Cappelli, probabilmente la prima nata del 2024 in Italia assurta per questo alle cronache nazionali.

Forse dovresti anche sapere che…