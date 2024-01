Una donna di 32 anni è stata trovata morta in una pozzo di sangue nel letto della sua casa a Trento. A trovarla, secondo quando si apprende, l’ex marito. La donna era riversa sul letto, macchiato appunto con molto sangue. Sul posto, oltre ai carabinieri, il medico legale e il pm di turno Patrizia Foiera. In corso accertamenti per capire se si è trattato di una morte violenta.

