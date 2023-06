Bambino di due anni spara alla madre incinta mentre gioca con la pistola e la uccide. Il piccolo si era impossessato di una pistola carica non bloccata con la sicura. Ha sparato ed ucciso accidentalmente la mamma incinta. Morto anche il bambino che la donna portava in grembo. E’ l’ennesimo dramma che ha a che vedere le armi da fuoco e che arriva dagli Stati Uniti. Il piccolo ha sparato alla madre colpendola alla schiena: la donna era incinta di 8 mesi. E’ riuscita a chiamare il 911 e a spiegare l’accaduto. Quando i soccorsi sono arrivati la donna era ancora cosciente. Poco dopo è però deceduta in ospedale insieme al bambino che portava in grembo.

Bambino di 2 anni spara alla madre incinta mentre gioca con la pistola carica

La vittima del bambino di 2 anni è Laura Ilg, sua madre. La donna aveva 31 anni ed era residente a Norwalk, Ohio. Il sovrintendente David Smith, ai media locali ha raccontato la telefonata: “Ha spiegato di essere incinta di 33 settimane e che suo figlio di due anni le aveva accidentalmente sparato alla schiena con una pistola”.

I servizi di emergenza sono arrivati rapidamente. La giovane mamma è però morta in ospedale. I medici non sono riusciti a salvare il figlio.

Bambino di 2 anni spara alla madre: la pistola era nella camera dei genitori

La donna ha spiegato che il figlio era riuscito ad entrare nella camera da letto dei genitori. Stanza solitamente chiusa a chiave. Mentre lei stava facendo il bucato, il piccolo aveva iniziato a giocare con la pistola. La polizia ha trovato anche un’altra pistola da 9 mm sul comodino e altre due armi da fuoco cariche. Il marito della vittima, nel momento della tragedia non era in casa. Alla Polizia ha dichiarato alla polizia che le armi appartenevano a lui.

Questa è l’ultima di una serie di tragedie che stanno insanguinando gli Stati Uniti. In Kentucky un bambino di 5 anni è stato ucciso dal fratellino di 7. Anche in questo caso, il piccolo aveva trovato un’arma in casa.

Queste tragedie sono solo le ultime dei molteplici casi di sparatorie accidentali tra bambini. Sono molte le sparatorie avvenute solo in questo mese: all’inizio di giugno una piccola di 4 anni è stata colpita accidentalmente e uccisa da un altro bambino in Illinois. Una settimana dopo un bambino di 6 anni ha sparato due volte al suo fratellino dopo essersi impossessato di una pistola a Detroit. Il piccolo è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate ma è sopravvissuto. E sempre questo mese un bambino di 3 anni è morto dopo essersi sparato accidentalmente in Tennessee.

Più di 150 sparatorie involontarie causate dai bambini negli Usa nel 2023

Secondo il gruppo Everytown for Gun Safety, finora quest’anno negli Stati Uniti ci sono state più di 150 sparatorie involontarie da parte di bambini che hanno provocato almeno 58 morti e 101 feriti, per non parlare delle stragi di massa che sono state anche quelle oltre 150 nel 2023. Nel 2022 ci sono state in tutto 647 sparatorie involontarie, una media di due al giorno. Le armi sono anche la principale causa di morte tra i bambini e gli adolescenti statunitensi, con i tassi di decessi in aumento del 50% in soli due anni, secondo un’analisi del Pew Research Center sui dati dei Cdc.